Taranto, operaio muore colpito da un palo della luce caduto per il vento

Roberto Di Ponzio è morto a 38 anni a Taranto dopo essere stato travolto da un palo dell’illuminazione caduto per il vento mentre lavorava su una gru vicino al cimitero San Brunone durante interventi di manutenzione.

L’incidente si è verificato nella mattinata nei pressi del cimitero San Brunone, a Taranto. Roberto Di Ponzio, 38 anni, era impegnato in lavori di manutenzione su un impianto di illuminazione quando un palo si è improvvisamente staccato, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento, colpendolo in pieno mentre si trovava su una gru.

L’impatto è stato violentissimo e per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, arrivati sul posto insieme ai carabinieri, hanno potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche gli ispettori dello Spesal e il Nucleo ispettorato del lavoro per avviare le verifiche sull’accaduto.

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La vittima lavorava per la Tec gen srl. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto, per coordinare gli accertamenti. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a chiarire la dinamica e valutare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.