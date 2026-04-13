Taranto, operaio muore colpito da un palo della luce caduto per il vento

Sara Verdi | 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Di Ponzio è morto a 38 anni a Taranto dopo essere stato travolto da un palo dell’illuminazione caduto per il vento mentre lavorava su una gru vicino al cimitero San Brunone durante interventi di manutenzione.

Taranto
Taranto, operaio muore colpito da un palo della luce caduto per il vento

L’incidente si è verificato nella mattinata nei pressi del cimitero San Brunone, a Taranto. Roberto Di Ponzio, 38 anni, era impegnato in lavori di manutenzione su un impianto di illuminazione quando un palo si è improvvisamente staccato, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento, colpendolo in pieno mentre si trovava su una gru.

L’impatto è stato violentissimo e per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, arrivati sul posto insieme ai carabinieri, hanno potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche gli ispettori dello Spesal e il Nucleo ispettorato del lavoro per avviare le verifiche sull’accaduto.

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La vittima lavorava per la Tec gen srl. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto, per coordinare gli accertamenti. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a chiarire la dinamica e valutare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.