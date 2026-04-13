Giulia De Lellis e Tony Effe verso il matrimonio, gli indizi social parlano chiaro

Giulia De Lellis lascia intendere nozze imminenti con Tony Effe dopo una serie di indizi social. L’influencer, già mamma da pochi mesi, ha condiviso dettagli che fanno pensare ai preparativi per il matrimonio.

Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbero essere pronti a sposarsi. Dopo la nascita della loro figlia Priscilla, arrivata pochi mesi fa, la coppia sembra vicina a compiere un nuovo passo importante, come suggeriscono alcuni contenuti pubblicati sui social.

Tutto nasce dalle storie Instagram dell’influencer, che hanno attirato subito l’attenzione dei follower. In uno degli scatti, De Lellis appare mentre bacia il compagno, che tiene in braccio la bambina avvolta in una coperta rosa. La frase che accompagna l’immagine, “ritratto di famiglia (quasi)”, ha acceso le prime ipotesi.

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Subito dopo, altri dettagli hanno rafforzato i sospetti. In una foto scattata in un negozio, davanti a due caffè, l’influencer ha scritto “in attesa di vedere l’abito dello sposo”. Poco più tardi è arrivato un selfie allo specchio con la scritta “molto emozionata”, seguito da uno scatto di un capo bianco firmato Chanel accompagnato da “ora tocca alla sposa”.

Se questi segnali dovessero trovare conferma, si tratterebbe di una svolta anche rispetto alle posizioni espresse in passato da Tony Effe, che più volte aveva dichiarato di non essere interessato al matrimonio. Ora, però, la situazione potrebbe essere cambiata.

L’ipotesi delle nozze contribuirebbe anche a mettere a tacere le voci circolate negli ultimi mesi su una presunta crisi. La scelta di mantenere la relazione lontana dai riflettori e le poche apparizioni pubbliche avevano alimentato dubbi tra i fan, ma gli ultimi segnali raccontano una realtà diversa.