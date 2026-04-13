Ditonellapiaga può usare Miss Italia, titolo confermato dal Tribunale di Roma

Ditonellapiaga ottiene il via libera del Tribunale di Roma sul titolo del suo album Miss Italia dopo un ricorso legale nato durante Sanremo. Il giudice ha escluso violazioni legate al nome del celebre concorso.

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato contro Ditonellapiaga, stabilendo che il suo nuovo album potrà continuare a chiamarsi “Miss Italia”. La decisione arriva dopo la contestazione legata all’utilizzo del nome, sollevata nei mesi scorsi.

Il disco è stato scritto e composto da Margherita Carducci, vero nome dell’artista, insieme ad Alessandro Casagni, che ha curato anche la produzione. Il progetto affronta temi personali come il senso di inadeguatezza e il confronto con modelli estetici e sociali, trasformando fragilità e insicurezze in elementi espressivi.

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Secondo quanto dichiarato dalla cantante, la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la musica rappresenta un valore da difendere, soprattutto quando non vengono lesi diritti altrui. Il titolo scelto, ha spiegato, racchiude un immaginario condiviso che le ha permesso di raccontare esperienze intime legate al fallimento e all’accettazione di sé.

La vicenda legale aveva preso forma durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove Ditonellapiaga era in gara con il brano “Che Fastidio!”. In quell’occasione, l’organizzazione del concorso Miss Italia aveva annunciato iniziative legali, parlando di uso non autorizzato della denominazione e di possibile danno ai diritti esclusivi legati al marchio.

Dopo la pronuncia del tribunale, l’artista prosegue ora la promozione del lavoro con una serie di incontri instore: il 14 aprile a Milano, il 15 a Bari e il 16 a Napoli. Nei mesi estivi, le canzoni del nuovo album entreranno nella scaletta dei concerti nei principali festival italiani, con un tour che si estenderà da giugno a settembre.

In programma anche due date nei club a fine anno: il 27 novembre a Roma e il 30 novembre a Milano, dove Ditonellapiaga porterà dal vivo sia i nuovi brani sia quelli più conosciuti del suo repertorio.