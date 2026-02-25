Sanremo, scontro tra Miss Italia e Ditonellapiaga sul nome della canzone

Ditonellapiaga finisce al centro di una polemica con Miss Italia per l’uso del nome nel suo brano, mentre il testo non è ancora stato pubblicato. L’artista replica parlando di un racconto personale legato alla percezione della bellezza.

Subito dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026, scoppia un caso che coinvolge Ditonellapiaga e il concorso Miss Italia. Gli organizzatori della storica manifestazione hanno contestato formalmente alla cantante l’utilizzo del nome “Miss Italia” come titolo di una sua canzone e dell’album che la contiene.

Secondo quanto comunicato, il contenuto del brano includerebbe frasi ritenute offensive nei confronti delle partecipanti al concorso. Una posizione netta, che ha portato Miss Italia a parlare di danni all’immagine e alla reputazione, oltre che di una violazione dei diritti legati alla denominazione.

Per questo motivo è stato dato incarico a un team legale di avviare azioni per bloccare l’uso del nome e chiedere un risarcimento. La questione potrebbe quindi spostarsi presto sul piano giudiziario.

Dal canto suo, Ditonellapiaga ha risposto durante una conferenza stampa, mostrando sorpresa per la polemica. L’artista ha spiegato che il testo del brano non è ancora stato pubblicato e che, a suo dire, sarebbe stato interpretato in modo errato.

La cantante ha chiarito che il pezzo non contiene attacchi al concorso, ma racconta un’esperienza personale legata al rapporto con il proprio aspetto. “Parlo di me”, ha ribadito, spiegando che il tema centrale riguarda la difficoltà di accettarsi e l’idea di perfezione.

Al centro delle critiche c’è anche l’uso della parola “disperate”, che Ditonellapiaga sostiene sia stata estrapolata dal contesto. Nel suo racconto, quel termine descrive uno stato emotivo personale, non un giudizio sulle concorrenti.

L’artista ha poi precisato che il brano affronta il tema della fragilità nascosta dietro l’apparenza, sottolineando come anche chi viene percepito come bello possa vivere momenti di disagio. Una lettura che, secondo lei, sarebbe stata fraintesa prima ancora dell’uscita ufficiale della canzone.