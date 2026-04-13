Dodicenne ferita con le forbici torna in classe a Castelfranco di Sotto

La dodicenne ferita a Castelfranco di Sotto è tornata in classe dopo essere stata colpita con forbici da una compagna che voleva imitare un film. Il rientro è avvenuto tra emozione e confronto guidato dagli insegnanti.

La studentessa di 12 anni aggredita nei giorni scorsi all’interno della palestra della scuola è rientrata in aula lunedì 13 aprile. L’episodio, avvenuto nei bagni dell’istituto, aveva visto una coetanea colpirla con un paio di forbici dichiarando di voler riprodurre scene viste in un film. Il ritorno tra i compagni è stato accompagnato da un clima carico di emozione.

Per favorire un rientro sereno, i docenti hanno sospeso le lezioni nelle prime ore della mattinata, dedicando il tempo al confronto in classe. L’obiettivo è stato quello di aiutare gli studenti a elaborare quanto accaduto e ricostruire un ambiente più tranquillo dopo un fatto che ha scosso l’intera comunità scolastica.

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La ragazza responsabile dell’aggressione non era presente, essendo stata raggiunta da un provvedimento di sospensione. Nel frattempo, il dirigente scolastico ha raccontato la visita effettuata a casa della vittima insieme ad alcuni insegnanti, sottolineando l’atteggiamento dei familiari della giovane.

Il preside ha evidenziato la dignità mostrata dalla famiglia della dodicenne ferita, rimasta lucida nonostante la gravità dell’accaduto. In particolare, ha colpito la posizione del padre, che non ha manifestato desiderio di rivalsa ma ha espresso preoccupazione per l’altro genitore, alle prese con le conseguenze del gesto compiuto dalla figlia.

Nei prossimi giorni la scuola avvierà un percorso di supporto con l’intervento della psicologa dell’istituto, previsto per un incontro collettivo con la classe. Il dirigente ha assicurato che l’attenzione non sarà rivolta solo alla vittima, ma anche alla studentessa sospesa, che sarà seguita sia sul piano didattico sia attraverso un sostegno psicologico mirato.