Morto Carlo Monguzzi, storico consigliere e volto dell'ambientalismo milanese

Carlo Monguzzi è morto a Milano dopo una malattia aggravata rapidamente, lasciando un segno nella politica cittadina grazie a decenni di impegno ambientalista e presenza costante in Consiglio comunale.

È morto Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde e protagonista della vita politica milanese per molti anni. Figura legata alle battaglie ambientaliste, è stato a lungo presente nell’aula di Palazzo Marino, dove si è distinto per interventi diretti e posizioni spesso nette.

Il sindaco Giuseppe Sala ha ricordato il rapporto personale e politico che li univa, fatto di discussioni accese ma anche di rispetto reciproco. Ha raccontato di incontri recenti, segnati da confronti vivaci conclusi con gesti di affetto, e ha seguito da vicino il decorso della malattia, peggiorata in tempi rapidi.

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Anche il vicepremier Matteo Salvini ha espresso cordoglio, sottolineando come, pur da schieramenti opposti, Monguzzi fosse riconosciuto come una persona corretta e legata alla città. Ha ricordato le battaglie politiche combattute su fronti diversi ma con un obiettivo comune, quello di una Milano aperta a tutti.

Il gruppo della Lega a Palazzo Marino ha descritto Monguzzi come un politico coerente, capace di mantenere una posizione autonoma anche all’interno della maggioranza. Nel corso degli anni non ha evitato critiche all’amministrazione, diventando un punto di riferimento anche per le opposizioni.

In Consiglio comunale si è fatto notare per la sua determinazione e per la capacità di sostenere le proprie idee con fermezza. La sua attività politica è stata caratterizzata da un impegno costante e da una presenza incisiva nei dibattiti cittadini.