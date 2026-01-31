È morto Demond Wilson, storico volto di Sanford and Son

Demond Wilson, volto storico della televisione americana, è morto a 79 anni nella sua casa in California. L’attore era diventato celebre negli anni Settanta grazie alla sitcom “Sanford and Son”.

Demond Wilson si è spento venerdì mattina a Palm Springs, in California, all’età di 79 anni. L’attore è morto nella sua abitazione per complicazioni legate a un tumore. La notizia è stata confermata dal figlio, che ha ricordato il padre come un uomo presente e profondamente amato dalla famiglia.

Nato a Valdosta, in Georgia, il 13 ottobre 1946, Wilson era cresciuto a New York. Fin da giovanissimo si era avvicinato allo spettacolo, studiando danza e calcando il palcoscenico dell’Apollo Theater di Harlem. Proveniva da una famiglia afroamericana molto religiosa e, durante l’adolescenza, aveva anche svolto il ruolo di chierichetto.

Tra il 1966 e il 1968 aveva prestato servizio militare in Vietnam con la 4ª Divisione di Fanteria, rimanendo ferito durante una missione. Rientrato negli Stati Uniti, aveva ripreso il percorso artistico a Broadway, prima di trasferirsi a Hollywood, dove aveva iniziato a lavorare stabilmente tra cinema e televisione.

Prima della grande popolarità, aveva ottenuto ruoli in serie come “Missione impossibile” e nel film “L’organizzazione sfida l’ispettore Tibbs” del 1971, accanto a Sidney Poitier. Queste esperienze gli aprirono la strada verso il progetto che avrebbe segnato la sua carriera.

Il successo arrivò nel 1972 con Sanford and Son, sitcom in cui interpretava Lamont Sanford, il figlio del protagonista Fred. Wilson rimase nel cast fino al 1977, partecipando a 135 episodi. Durante un periodo di assenza di Redd Foxx, dovuta a una disputa contrattuale, fu lui a reggere da solo il peso narrativo della serie.

Dopo la fine di “Sanford and Son”, proseguì il lavoro in televisione con la sitcom “Baby… I’m Back!” nel 1978 e, alcuni anni dopo, con la versione afroamericana de “La strana coppia”, dove vestì i panni di Oscar Madison tra il 1982 e il 1983.

Parallelamente alla recitazione, Wilson si dedicò alla scrittura. Pubblicò diversi libri di ispirazione cristiana e saggi critici sul movimento New Age. Nel 2009 uscì la sua autobiografia “Second Banana: The Bittersweet Memoirs of the Sanford & Son Years”, in cui raccontò il dietro le quinte della sitcom e il suo impatto sulla rappresentazione afroamericana in televisione.

Sposato con l’ex modella Cicely Johnston, Wilson era legato da un’amicizia di lunga data con il cestista Charlie Scott, membro della Basketball Hall of Fame. Dopo anni lontano dalle scene, era tornato a recitare nel 2023 nel film drammatico “Eleanor’s Bench”, ultima apparizione della sua carriera.