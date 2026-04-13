Avanti un altro torna su Canale 5 con nuove puntate e personaggi inediti

Paolo Bonolis torna su Canale 5 con Avanti un altro dal 13 aprile alle 18.45 con nuove puntate e nuovi personaggi. Il quiz preserale riparte con un cast rinnovato e l’ingresso di figure inedite pronte a sorprendere il pubblico.

Da lunedì 13 aprile Paolo Bonolis riporta in onda su Canale 5 il preserale “Avanti un altro!”, in onda tutti i giorni alle 18.45. Al suo fianco resta Luca Laurenti, presenza fissa dello show che mescola quiz e comicità con ritmo serrato e situazioni imprevedibili.

Il meccanismo resta quello che ha reso il programma riconoscibile: una lunga sequenza di concorrenti si alterna cercando di accumulare il montepremi e arrivare al gioco finale. Tra battute e gag, ogni partecipante tenta di avanzare fino alla sfida decisiva.

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Nel “salottino” ritornano molti volti noti, tra cui Laura Cremaschi, Franco Pistoni nei panni dello iettatore e Paola Caruso come Bonas. Presenti anche figure storiche come gli XXXL, il Coreografo e il Brasile, insieme al ritorno dell’Alieno interpretato da Leonardo Tricarico.

Tra le novità della nuova edizione arrivano nuovi personaggi pronti a entrare nel cast fisso: Elena Zhou nei panni de La Cina, Carlotta Maggiorana come nuova Buona Sorte, Martina Dotti a Bordocampo e Claretta Micaroni con “Io c’ero”. Spazio anche alla Veterinaria Sofia Bartoli, che porterà in studio animali veri rendendo il gioco ancora più imprevedibile.

Resta invariato il momento più atteso, il gioco finale, diventato un marchio del programma: il concorrente deve fornire 21 risposte sbagliate per vincere il montepremi, ribaltando completamente la logica del quiz tradizionale.

Il format, ideato da Bonolis insieme a Stefano Santucci, è stato sviluppato attraverso casting in tutta Italia curati dalla società Sdl2005. Nel corso degli anni il programma è stato adattato anche all’estero, arrivando in numerosi Paesi tra Europa e America.