Avanti un Altro torna in prima serata oggi 22 maggio su Canale 5 con Paolo Bonolis

Appuntamento speciale questa sera, giovedì 22 maggio, su Canale 5 con il ritorno in prima serata di Avanti un Altro. Il game show ideato e condotto da Paolo Bonolis, affiancato dal fidato Luca Laurenti, propone un doppio appuntamento ricco di novità e risate.

Due puntate inedite, ospiti fissi e nuovi concorrenti

In ogni serata andranno in onda due sfide completamente inedite, con una carrellata di concorrenti pronti a mettersi in gioco per aggiudicarsi il montepremi finale. Come da tradizione, il gioco si chiude con il celebre quiz al contrario, dove per vincere è necessario fornire tutte le risposte sbagliate.

A rendere ancora più frizzante l’atmosfera ci sarà il leggendario “salottino”, guidato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri), che introdurrà i personaggi iconici dello show. Non mancheranno Laura Cremaschi, Maria Mazza, Franco Pistoni nei panni dello Iettatore, e Giorgia Pianta nel ruolo della 'moglie'.

Tra i protagonisti fissi anche il Fitness, il personaggio Horror, l’Agente Segreto, il Coreografo, la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson, la Bona Sorte Viviana Vizzini e la Hostess Greta Cianfano. Torna anche Flavia Vento con il suo enigma “Vento del mistero”, proponendo domande su fenomeni paranormali, spiritualità e presenze extraterrestri.

Una serata all'insegna del divertimento surreale che ha reso Avanti un Altro uno dei programmi più amati del panorama televisivo italiano.