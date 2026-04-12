Elezioni in Ungheria, sfida tra Orbán e Magyar con il nodo del sistema elettorale

Viktor Orbán affronta Péter Magyar alle elezioni ungheresi del 12 aprile 2026, segnate da un’affluenza record e da un sistema elettorale che può ribaltare i risultati. Il voto decide il futuro politico del Paese dopo anni di dominio.

L’Ungheria ha votato oggi in una tornata elettorale tra le più tese degli ultimi anni. Con la chiusura dei seggi alle 19 è iniziato lo scrutinio, mentre il confronto tra Viktor Orbán e Péter Magyar ha catalizzato l’attenzione del Paese. Dopo oltre un decennio al potere, il leader di Fidesz affronta un avversario che fino a poco tempo fa faceva parte dello stesso sistema.

Orbán, alla guida del governo dal 2010, ha costruito un modello politico basato su posizioni conservatrici e su un forte controllo delle leve istituzionali e mediatiche. Di fronte a lui si è imposto Magyar, fondatore del partito Tisza, che ha raccolto consensi tra chi chiede un cambio di rotta e un riavvicinamento alle istituzioni europee.

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Durante la giornata di voto, entrambi i leader hanno lanciato appelli ai rispettivi elettori. Orbán ha parlato apertamente di una partita incerta, invitando alla mobilitazione fino all’ultimo momento. Magyar ha risposto con toni simili, sottolineando come ogni voto possa incidere sull’esito finale e sulla possibilità di modificare gli equilibri politici.

Il dato più evidente arriva dalla partecipazione. Alle 17 aveva già votato il 74,2% degli aventi diritto, superando i livelli registrati nel 2022 e anche quelli delle prime elezioni libere del 1990. Un’affluenza che conferma la posta in gioco e la polarizzazione dell’elettorato.

Le prime indicazioni dei sondaggi diffusi dopo la chiusura dei seggi mostrano un possibile vantaggio per Magyar, con il 55% delle preferenze contro il 38% attribuito a Fidesz. Numeri che, tuttavia, non garantiscono automaticamente la vittoria a causa del sistema elettorale in vigore.

Il meccanismo ungherese combina collegi uninominali e quota proporzionale per un totale di 199 seggi. Le modifiche introdotte negli anni hanno ridisegnato i confini dei collegi, favorendo le aree tradizionalmente più vicine al partito di governo. A questo si aggiunge un sistema di redistribuzione dei voti che può premiare la forza politica più radicata sul territorio.

Questo assetto rende possibile uno scenario in cui il risultato in termini di voti non si traduce direttamente nella maggioranza parlamentare. Proprio per questo le opposizioni hanno cercato di presentarsi in modo più compatto, evitando dispersioni che potrebbero risultare decisive nei collegi.

Con lo spoglio in corso, il risultato resta aperto. L’esito di questa elezione non riguarda solo la guida del governo, ma potrebbe incidere anche sugli equilibri politici europei, in caso di cambiamento alla guida del Paese.