I Cesaroni tornano su Canale 5, Amendola ricorda Antonello Fassari

Claudio Amendola annuncia il ritorno de I Cesaroni e ricorda Antonello Fassari scomparso nel 2025 dopo una lunga malattia. L’attore parla del debutto della nuova stagione e del vuoto lasciato dal collega sul set.

Claudio Amendola presenta la nuova stagione de I Cesaroni, in arrivo su Canale 5 da lunedì 13 aprile dopo dodici anni di assenza. L’attore romano, ospite a Verissimo, ha anticipato il ritorno della serie ma ha subito richiamato l’attenzione su una mancanza che segna profondamente il progetto.

Il riferimento è ad Antonello Fassari, volto storico della fiction nei panni di Cesare Cesaroni, scomparso il 5 aprile 2025 all’età di 72 anni dopo una lunga malattia. La sua morte è arrivata poco prima dell’avvio delle riprese, lasciando un segno evidente nel cast e nella produzione.

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Durante l’intervista, Amendola ha raccontato il rapporto personale che lo legava al collega, definendolo simile a quello tra fratelli. Ha ricordato Fassari come una persona di grande valore umano, sottolineando quanto la sua assenza si faccia sentire anche fuori dal set.

Il primo giorno di riprese della nuova stagione è stato dedicato proprio a lui. Amendola ha scritto “Ciao Antonello” sulla tavoletta del primo ciak, un gesto semplice ma carico di significato per tutto il gruppo di lavoro.

Visibilmente commosso, l’attore ha aggiunto di immaginare Fassari ancora presente, come se potesse seguire la messa in onda della serie. Un pensiero che accompagna il ritorno della fiction, segnata dal ricordo di uno dei suoi protagonisti più amati.