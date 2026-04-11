Lucia Ocone tra I Cesaroni e i retroscena sul set con Claudio Amendola

Lucia Ocone racconta il ritorno a I Cesaroni e il rapporto con Claudio Amendola, spiegando che sul set scherzava prendendola di mira. L’attrice ricorda anche la sua infanzia e le difficoltà di un lavoro senza certezze.

Lucia Ocone torna in televisione con la nuova stagione de I Cesaroni e ripercorre alcuni momenti della sua carriera e della sua vita privata durante un’intervista. L’attrice parla del set e del rapporto con Claudio Amendola, con cui condivide nuovamente la scena dopo le precedenti esperienze.

Rievocando le riprese, Ocone descrive un clima leggero e ironico. Racconta che Amendola la prendeva spesso in giro, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando arrivava senza trucco. Una dinamica giocosa che, invece di creare tensioni, ha contribuito a rafforzare il legame tra i due attori e il resto del cast.

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Nel corso dell’intervista, l’attrice torna anche indietro nel tempo, ricordando un episodio curioso della sua infanzia. Da bambina aveva preso in considerazione l’idea di diventare suora dopo aver visto un film, un desiderio che però è svanito rapidamente.

Ocone parla poi della sua famiglia e delle aspettative dei genitori, che avrebbero preferito per lei una strada più stabile. Sottolinea come quello dell’attore sia un mestiere segnato da alti e bassi, dove il successo può essere improvviso ma anche breve.

Tra i ricordi professionali, cita gli inizi a Non è la Rai, periodo di formazione e crescita. Tra le esperienze più significative, l’imitazione di Mina, accolta con entusiasmo dalla stessa cantante. Un momento che l’attrice ricorda con emozione, segnato da tensione e soddisfazione per essere riuscita a cogliere un lato inedito dell’artista.