Stretto di Hormuz chiuso, scatta il piano gas dell'Italia tra emergenza e tagli ai consumi

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La chiusura dello Stretto di Hormuz blocca i flussi di petrolio e gas e spinge l’Italia ad attivare il piano energia per evitare carenze. Il governo prepara misure progressive mentre crescono i timori per forniture e consumi.

Stretto di Hormuz chiuso, scatta il piano gas dell'Italia tra emergenza e tagli ai consumi