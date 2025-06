Disagi sulla linea AV Napoli-Roma: treni in ritardo fino a 60 minuti per guasto tecnico

Mattinata complicata per i pendolari lungo la linea Alta Velocità Napoli-Roma, dove un guasto tecnico ha causato pesanti ritardi ai treni fino a 60 minuti.

L'inconveniente si è verificato alle 6:50 nei pressi di Salone, alle porte di Roma. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti tempestivamente e hanno lavorato fino alle 7:30 per ripristinare la piena funzionalità della linea.

L'interruzione ha generato un effetto domino proprio in un orario di punta, con rallentamenti significativi registrati in particolare nella zona di Roma Prenestina. La circolazione ferroviaria è ora in graduale ripresa.

Il guasto ha avuto un impatto importante sulla mobilità mattutina, coinvolgendo numerosi treni ad Alta Velocità e pendolari diretti verso la Capitale.