Yeman Crippa trionfa alla Maratona di Parigi con record personale

Angelo Caputo | 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi e firma il record personale grazie a un attacco deciso nel finale. L’azzurro ha cambiato ritmo negli ultimi chilometri, staccando i rivali e conquistando un successo storico per l’Italia.

Yeman Crippa
Yeman Crippa trionfa alla Maratona di Parigi con record personale

Successo di prestigio per Yeman Crippa, che si impone nella Maratona di Parigi con il tempo di 2h05:18. Il corridore trentino diventa il primo italiano a vincere la gara sui 42,195 chilometri nella capitale francese, davanti a quasi 60mila partecipanti.

La prova si decide negli ultimi chilometri, quando Crippa prende il comando nel tratto del Bois de Boulogne. Qui aumenta il ritmo e, a circa un chilometro e mezzo dal traguardo, lancia l’allungo decisivo su un tratto in pavé leggermente in discesa, lasciando indietro gli inseguitori.

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Alle sue spalle chiudono l’etiope Bayelign Teshager con 2h05:23, il keniano Sila Kiptoo in 2h05:28 e il gibutiano Mohamed Ismail in 2h05:38, incapaci di rispondere all’accelerazione finale dell’azzurro.

Per Crippa si tratta della settima maratona in carriera, iniziata tre anni fa con l’esordio a Milano. Dopo i risultati ottenuti in pista, tra cui il titolo europeo nei 10.000 metri conquistato nel 2022 a Monaco di Baviera, arriva ora la consacrazione anche sulla distanza più lunga.

All’arrivo, il successo viene celebrato con l’abbraccio del padre Roberto, del tecnico Massimo Pegoretti e del manager Gianni Demadonna, a chiudere una giornata che segna un passaggio importante nel percorso dell’atleta azzurro.