Yeman Crippa trionfa alla Maratona di Parigi con record personale

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Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi e firma il record personale grazie a un attacco deciso nel finale. L’azzurro ha cambiato ritmo negli ultimi chilometri, staccando i rivali e conquistando un successo storico per l’Italia.

Yeman Crippa trionfa alla Maratona di Parigi con record personale