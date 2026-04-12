Yeman Crippa trionfa alla Maratona di Parigi con record personale
Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi e firma il record personale grazie a un attacco deciso nel finale. L’azzurro ha cambiato ritmo negli ultimi chilometri, staccando i rivali e conquistando un successo storico per l’Italia.
Successo di prestigio per Yeman Crippa, che si impone nella Maratona di Parigi con il tempo di 2h05:18. Il corridore trentino diventa il primo italiano a vincere la gara sui 42,195 chilometri nella capitale francese, davanti a quasi 60mila partecipanti.
La prova si decide negli ultimi chilometri, quando Crippa prende il comando nel tratto del Bois de Boulogne. Qui aumenta il ritmo e, a circa un chilometro e mezzo dal traguardo, lancia l’allungo decisivo su un tratto in pavé leggermente in discesa, lasciando indietro gli inseguitori.
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Alle sue spalle chiudono l’etiope Bayelign Teshager con 2h05:23, il keniano Sila Kiptoo in 2h05:28 e il gibutiano Mohamed Ismail in 2h05:38, incapaci di rispondere all’accelerazione finale dell’azzurro.
Per Crippa si tratta della settima maratona in carriera, iniziata tre anni fa con l’esordio a Milano. Dopo i risultati ottenuti in pista, tra cui il titolo europeo nei 10.000 metri conquistato nel 2022 a Monaco di Baviera, arriva ora la consacrazione anche sulla distanza più lunga.
All’arrivo, il successo viene celebrato con l’abbraccio del padre Roberto, del tecnico Massimo Pegoretti e del manager Gianni Demadonna, a chiudere una giornata che segna un passaggio importante nel percorso dell’atleta azzurro.