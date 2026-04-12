Cane di famiglia uccide 19enne nell'Essex, arrestato il proprietario

Jamie-Lea Biscoe muore sbranata dal cane di famiglia nella sua casa nell’Essex, l’animale con cui viveva da anni l’ha aggredita per cause ancora da chiarire, scatenando un’indagine e l’arresto del proprietario

Una ragazza di 19 anni, Jamie-Lea Biscoe, è morta nella sua abitazione a Leaden Roding, nell’Essex (Inghilterra), dopo essere stata attaccata dal cane con cui conviveva. L’aggressione è avvenuta nella serata di venerdì 10 aprile e ha avuto conseguenze fatali prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 22:45. Quando gli agenti e i sanitari sono giunti sul posto, hanno trovato la giovane con ferite gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, la ragazza è deceduta all’interno della casa. L’animale, un cane di sette anni, viveva stabilmente con lei ed era considerato parte della famiglia.

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Secondo quanto riferito dai familiari, il cane condivideva spesso gli spazi domestici più stretti con la giovane. Una parente ha raccontato che dormiva abitualmente sul letto della ragazza, dettaglio che rende ancora più difficile spiegare l’improvvisa aggressione.

La notizia ha colpito duramente il quartiere. I residenti descrivono Jamie-Lea come una giovane benvoluta da tutti, in particolare dai bambini della zona. Molti vicini hanno espresso incredulità per quanto accaduto, parlando di una tragedia che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’attacco e capire cosa abbia provocato la reazione del cane. L’animale è stato preso in custodia, mentre un uomo di 37 anni, ritenuto il responsabile del cane, è stato arrestato e si trova ora a disposizione degli investigatori.

La polizia ha fatto sapere che le indagini sono in corso e che l’episodio ha avuto un forte impatto anche sugli operatori intervenuti. Il caso resta aperto in attesa di chiarire ogni elemento legato alla morte della giovane.