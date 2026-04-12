Incidente tra Lecce e Arnesano, muore Antonio Basile figlio del consigliere regionale

Antonio Basile muore a 21 anni dopo un’uscita di strada tra Lecce e Arnesano, mentre viaggiava da solo su una provinciale. L’auto ha sfondato il muro di una villetta e l’impatto non gli ha lasciato scampo.

Un ragazzo di 21 anni, Antonio Basile, ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Il giovane era alla guida di una Mercedes e stava viaggiando da solo quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

L’auto è uscita di carreggiata e ha terminato la corsa contro il muretto di una villetta privata, sfondandolo. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al conducente. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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La vittima è il figlio di Dino Basile, consigliere regionale pugliese appartenente al gruppo di Fratelli d’Italia. La notizia ha scosso l’ambiente politico locale e regionale, dove Basile è conosciuto da anni.

Dalla Regione Puglia è arrivato un messaggio di vicinanza alla famiglia. Il presidente e la giunta hanno espresso cordoglio per la perdita, rivolgendosi al consigliere con parole di partecipazione al dolore. Anche dal gruppo regionale di Fratelli d’Italia è giunto un pensiero per il giovane scomparso e per i suoi familiari, colpiti da una tragedia improvvisa.