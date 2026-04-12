Union Berlino affida la panchina a Marie Louise Eta prima donna allenatore in Bundesliga

Marie Louise Eta diventa la prima allenatrice in Bundesliga dopo l’esonero di Steffen Baumgart deciso dall’Union Berlino per i risultati deludenti. La tecnico guiderà la squadra nelle ultime gare con la salvezza ancora da conquistare.

L’Union Berlino cambia guida tecnica a poche giornate dalla fine del campionato e sceglie una soluzione storica. Dopo l’esonero di Steffen Baumgart arrivato alla 29ª giornata, la società ha affidato la prima squadra a Marie Louise Eta, che diventa così la prima donna a sedersi sulla panchina di un club in Bundesliga.

La decisione arriva in un momento delicato della stagione. La squadra della capitale occupa una posizione di classifica non tranquilla, con 32 punti che non garantiscono ancora la permanenza nella massima serie tedesca. Il margine sulla zona retrocessione resta ridotto e le ultime partite saranno decisive per evitare rischi.

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Eta, finora impegnata con la formazione Under 19 e destinata a guidare la squadra femminile nella prossima stagione, si trova ora a gestire una sfida immediata e complessa. La società le ha affidato il compito di portare a termine il campionato e conquistare i punti necessari per la salvezza.

La nuova allenatrice ha accolto l’incarico con determinazione, consapevole delle difficoltà. Ha sottolineato come la situazione di classifica richieda attenzione e risultati concreti, ribadendo la fiducia nel gruppo e nella capacità della squadra di reagire nelle ultime giornate.

Il club punta sulla compattezza dello spogliatoio per superare il momento e mantenere la categoria. La scelta di Eta segna un passaggio significativo nella storia del calcio tedesco e apre una nuova fase per l’Union Berlino nel finale di stagione.