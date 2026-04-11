Elettra Lamborghini ricoverata al Gemelli, stop improvviso a Canzonissima

Elettra Lamborghini salta Canzonissima per un ricovero urgente al Gemelli causato da una cistite acuta. La cantante avrebbe dovuto esibirsi nella quarta puntata, ma un malore improvviso l’ha costretta a fermarsi poche ore prima della diretta.

Il sabato sera di Rai 1 cambia volto all’improvviso con l’assenza di Elettra Lamborghini, attesa protagonista della nuova puntata di Canzonissima condotta da Milly Carlucci. La cantante non è salita sul palco come previsto, lasciando il pubblico senza una delle presenze più vivaci dello show.

L’annuncio è arrivato in apertura di trasmissione, quando la conduttrice ha spiegato il motivo del forfait. Nessuna scelta personale o imprevisto organizzativo, ma un problema di salute che ha richiesto un intervento immediato e ha impedito la partecipazione alla diretta.

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La cantante è stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una cistite acuta. I dolori, comparsi poche ore prima dello spettacolo, hanno reso impossibile affrontare l’esibizione prevista, costringendola a rinunciare all’appuntamento televisivo.

Secondo quanto riferito in studio, il malessere si è manifestato all’ultimo momento, quando ormai tutto era pronto per la sua performance. Lamborghini avrebbe dovuto portare sul palco una versione energica e ironica del brano “I bambini fanno ooh”, ma la scaletta è stata modificata in corsa.

La sua presenza aveva caratterizzato le prime puntate del programma, grazie a interventi spontanei e momenti di intrattenimento che avevano contribuito al ritmo dello show. L’assenza improvvisa ha quindi inciso sull’equilibrio della serata, costringendo la produzione a riorganizzare i tempi.

Il ricovero arriva a pochi giorni da altri stop legati alla salute nel mondo della musica live. In questo caso, però, la cantante non è riuscita nemmeno a raggiungere lo studio televisivo, fermata da un dolore che ha richiesto cure immediate.