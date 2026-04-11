Elettra Lamborghini ricoverata al Gemelli, stop improvviso a Canzonissima

Sara Verdi | 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini salta Canzonissima per un ricovero urgente al Gemelli causato da una cistite acuta. La cantante avrebbe dovuto esibirsi nella quarta puntata, ma un malore improvviso l’ha costretta a fermarsi poche ore prima della diretta.

Elettra Lamborghini
Elettra Lamborghini ricoverata al Gemelli, stop improvviso a Canzonissima

Il sabato sera di Rai 1 cambia volto all’improvviso con l’assenza di Elettra Lamborghini, attesa protagonista della nuova puntata di Canzonissima condotta da Milly Carlucci. La cantante non è salita sul palco come previsto, lasciando il pubblico senza una delle presenze più vivaci dello show.

L’annuncio è arrivato in apertura di trasmissione, quando la conduttrice ha spiegato il motivo del forfait. Nessuna scelta personale o imprevisto organizzativo, ma un problema di salute che ha richiesto un intervento immediato e ha impedito la partecipazione alla diretta.

Leggi anche: Canzonissima torna su Rai1 con Elettra Lamborghini nel cast

La cantante è stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una cistite acuta. I dolori, comparsi poche ore prima dello spettacolo, hanno reso impossibile affrontare l’esibizione prevista, costringendola a rinunciare all’appuntamento televisivo.

Secondo quanto riferito in studio, il malessere si è manifestato all’ultimo momento, quando ormai tutto era pronto per la sua performance. Lamborghini avrebbe dovuto portare sul palco una versione energica e ironica del brano “I bambini fanno ooh”, ma la scaletta è stata modificata in corsa.

La sua presenza aveva caratterizzato le prime puntate del programma, grazie a interventi spontanei e momenti di intrattenimento che avevano contribuito al ritmo dello show. L’assenza improvvisa ha quindi inciso sull’equilibrio della serata, costringendo la produzione a riorganizzare i tempi.

Il ricovero arriva a pochi giorni da altri stop legati alla salute nel mondo della musica live. In questo caso, però, la cantante non è riuscita nemmeno a raggiungere lo studio televisivo, fermata da un dolore che ha richiesto cure immediate.