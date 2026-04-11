Studente muore in gita a Firenze, malore improvviso mentre era in bici elettrica

Studente di 17 anni muore a Firenze dopo un malore improvviso durante una gita scolastica, il giovane di Adrano si è accasciato mentre guidava una bici elettrica senza riprendere conoscenza

Un ragazzo di 17 anni, originario di Adrano in provincia di Catania, è morto durante una gita scolastica a Firenze dopo aver accusato un malore improvviso. Il giovane si trovava insieme ai compagni quando, mentre era in sella a una bici elettrica, ha perso i sensi senza più riprendersi.

I soccorsi sono intervenuti in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento e resta da chiarire cosa abbia provocato il malessere fatale.

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La Procura di Firenze ha disposto il sequestro della salma e ha fissato per martedì l’autopsia, che dovrà stabilire le cause della morte. L’esame medico-legale sarà determinante per capire se si sia trattato di un problema improvviso o di una patologia non diagnosticata.

Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, ha espresso il proprio dolore per la scomparsa del giovane, ricordandolo come un ragazzo pieno di vita e manifestando vicinanza alla famiglia colpita da una perdita così improvvisa.