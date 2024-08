Bologna - cade da balcone al terzo piano: morta bimba di due anni

Tragedia a Bologna, dove nel primo pomeriggio di oggi una bimba di due anni è morta dopo essere caduta dal balcone del terzo piano di una palazzina in via della Campagna dove viveva con la famiglia, di origini pakistane.

Tragedia a Bologna, dove nel primo pomeriggio di oggi una bimba di due anni è morta dopo essere caduta dal balcone del terzo piano di una palazzina in via della Campagna dove viveva con la famiglia, di origini pakistane. In casa c'era solo la madre con un'altra figlia di pochi mesi. La bambina è stata rianimata a lungo dai sanitari del 118, ma è deceduta in ospedale, dove è arrivata in condizioni critiche. Sul posto anche la polizia, che parla di un tragico incidente.