Verbania, olio motore nel drink alla festa, sedicenne ricoverato

Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale a Verbania dopo aver ingerito olio motore versato di nascosto nel suo drink durante una festa. Il gesto, scambiato per uno scherzo, ha provocato una grave intossicazione.

Una serata tra amici si è trasformata in emergenza sanitaria sulla spiaggia tra Pallanza e Intra, a Verbania. Durante una festa di compleanno con circa trenta adolescenti, un ragazzo di 16 anni ha bevuto una bibita contaminata con olio sintetico per motori, accusando subito un malore.

Il fatto è avvenuto nel giorno di Pasqua. Il giovane stava bevendo una Coca Cola quando ha avvertito un sapore anomalo, ma non è riuscito a evitare l’ingestione della sostanza. In pochi minuti le sue condizioni sono peggiorate, rendendo necessario un intervento immediato.

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La reazione del gruppo ha complicato la situazione. La maggior parte dei presenti si è allontanata, lasciando il ragazzo a terra. Solo due giovani maggiorenni hanno deciso di restare e chiamare i soccorsi, permettendo così l’arrivo dell’ambulanza e il trasporto all’ospedale Castelli.

I medici hanno attivato subito una consulenza con il Centro antiveleni di Bergamo. Il quadro clinico resta sotto osservazione per escludere danni agli organi interni, visto il livello di tossicità dell’olio motore ingerito.

Le indagini dei carabinieri hanno portato rapidamente all’identificazione del responsabile, un coetaneo della vittima. Il sedicenne ha ammesso di aver versato l’olio nel bicchiere, sostenendo si trattasse di uno scherzo. Gli investigatori stanno verificando se altri ragazzi fossero coinvolti.

Il comandante della stazione locale, Claudio Mola, ha definito l’episodio un atto da incoscienti, sottolineando la gravità di un gesto che ha messo a rischio la vita del giovane. La Procura per i minorenni di Torino ha aperto un fascicolo per chiarire ogni responsabilità.