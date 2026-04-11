Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari nel caso Ruby

Nicole Minetti ha ottenuto la grazia dal presidente Mattarella per ragioni umanitarie dopo le condanne legate al caso Ruby, riducendo così gli effetti delle pene stabilite nei processi definitivi.

Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia ed ex igienista dentale, ha ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il provvedimento riguarda le condanne definitive a un anno e un mese per peculato e a due anni e dieci mesi per induzione alla prostituzione, legate al procedimento conosciuto come Ruby bis.

La decisione è stata presa nelle scorse settimane ed è stata motivata da ragioni umanitarie. Prima della firma del capo dello Stato, sono arrivati i pareri favorevoli del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del procuratore capo della Corte d’Appello competente.

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La notizia è stata anticipata durante la trasmissione televisiva Mi manda Rai3, come annunciato dal conduttore Federico Ruffo attraverso i social. Il programma ha dedicato un approfondimento alla vicenda, con un’inchiesta completa prevista nella puntata successiva.