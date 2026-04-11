Sinner sfida Zverev a Montecarlo oggi semifinale orario precedenti e tv

Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo l’11 aprile, dopo un percorso solido contro avversari di livello. Il match si gioca alle 13.30 e vale l’accesso alla finale nel Principato.

È il giorno della semifinale per Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo. Sabato 11 aprile il tennista italiano affronta il tedesco Alexander Zverev nel penultimo atto del torneo, con in palio un posto in finale.

Sinner arriva all’appuntamento dopo aver superato in sequenza Humbert, Machac e Auger-Aliassime, mostrando continuità e solidità. Dall’altra parte Zverev ha costruito il suo percorso battendo Garin, Bergs e Fonseca, guadagnandosi l’accesso alla semifinale.

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Il confronto tra i due è in programma alle 13.30. I precedenti sorridono all’azzurro, avanti 8 vittorie a 4 nei dodici incontri disputati. L’ultimo incrocio risale alla semifinale del Masters 1000 di Miami, dove Sinner si è imposto in due set.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Disponibile anche la visione in streaming tramite Sky Go e sulla piattaforma NOW, per seguire il match anche da dispositivi mobili.