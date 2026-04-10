Lavoro con i cani a New York fino a 1000 dollari l'ora per testare alito e baci

Spot&Tango lancia due lavori insoliti a New York per testare un prodotto contro l’alito cattivo dei cani, offrendo fino a 1000 dollari l’ora a chi accetta di annusare e ricevere “baci” dai cuccioli.

Un’azienda americana del settore pet, la Spot&Tango, ha avviato una selezione fuori dal comune per accompagnare il lancio di un nuovo prodotto dedicato all’igiene orale dei cani. La ricerca riguarda due figure con mansioni molto particolari, entrambe retribuite fino a 1000 dollari l’ora, pari a circa 850 euro.

Il primo ruolo è quello di Dog Breath Sniffer, incaricato di individuare gli animali con l’alito più sgradevole in città. Il lavoro prevede test diretti sull’alito dei cani per raccogliere dati utili a creare una scala di valutazione degli odori e confrontare i risultati con prodotti concorrenti già presenti sul mercato.

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Accanto a questa figura, l’azienda cerca anche un Dog Kisser. In questo caso il compito è verificare l’efficacia del nuovo prodotto dopo l’utilizzo, incontrando i cani e lasciando che siano loro a “testare” il risultato con i classici baci. Le impressioni raccolte serviranno a capire se il miglioramento è percepibile nel contatto diretto.

L’iniziativa nasce per promuovere il PupGum’s, un prodotto studiato per migliorare l’alito dei cani e rendere più piacevole la vicinanza con i proprietari. L’operazione riflette la crescita del mercato dedicato agli animali domestici, sempre più orientato verso soluzioni innovative, anche quando assumono forme decisamente insolite.