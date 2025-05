Lorenzo Musetti vola in semifinale al Masters 1000 di Madrid: ora sfida con Draper

Lorenzo Musetti conquista un posto in semifinale al torneo ATP Masters 1000 di Madrid, battendo nei quarti il canadese Gabriel Diallo con un netto 6-4, 6-3 in 1 ora e 29 minuti. L’azzurro, testa di serie numero 10, affronterà ora il britannico Jack Draper, numero 5 del seeding, che ha eliminato Matteo Arnaldi con un doppio parziale di 6-0, 6-4.

Per Musetti si tratta della seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000. Decisivo il momento del primo set sul 5-4: l’italiano ha annullato quattro palle break prima di chiudere al secondo set point. “Probabilmente non ho mostrato il mio tennis migliore, ma la cosa importante era vincere, a prescindere da come stessi giocando”, ha commentato il toscano, già certo di entrare nella top ten del ranking ATP. “Non sentivo bene la palla come nel match precedente, ma sapevo che sarebbe stata una battaglia mentale. Sono rimasto concentrato fino all’ultimo punto. Sono orgoglioso di essere in semifinale”, ha concluso.

Musetti batte Tsitsipas e raggiunge gli ottavi al Masters 1000 di Madrid: sfida con De Minaur

Lorenzo Musetti conquista un posto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 della classifica mondiale e decima testa di serie, ha sconfitto Stefanos Tsitsipas, 26 anni, attualmente numero 18 del ranking ATP e 17 del seeding, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un match durato un'ora e 54 minuti.

Musetti-Tsitsipas Madrid: orario, precedenti e dove seguirla in tv

Lorenzo Musetti scende in campo a Madrid per il terzo turno del Masters 1000. L'azzurro, numero 11 del mondo, affronta oggi, martedì 29 aprile, il greco Stefanos Tsitsipas, attualmente 18° nel ranking ATP.

Musetti avanza al terzo turno a Madrid, Sonego eliminato, vincono Errani e Paolini

Lorenzo Musetti conquista l'accesso al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro, numero 11 del ranking mondiale e decima testa di serie, supera l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 51 al mondo, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-2 in un'ora e 48 minuti.