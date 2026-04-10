Testa di lupo appesa a un cavalcavia sulla Firenze-Pisa-Livorno vicino a Cascina

A Cascina una testa di lupo è stata trovata appesa a un cavalcavia della Firenze-Pisa-Livorno dopo le segnalazioni degli automobilisti. Il ritrovamento è avvenuto in direzione Pisa, vicino all’uscita.

Macabro ritrovamento lungo la Firenze-Pisa-Livorno, dove una testa di lupo mozzata è stata individuata sul cavalcavia di via Paolo Savi, in carreggiata verso Pisa, all’altezza dello svincolo per Cascina.

A notarla sono stati alcuni automobilisti, che già dalla serata precedente avevano segnalato la presenza del resto animale sospeso con una fune alla struttura sopraelevata.

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Questa mattina sul posto sono arrivati i carabinieri forestali, che hanno provveduto alla rimozione della testa e hanno avviato gli accertamenti per chiarire chi l’abbia collocata in quel punto e per quale motivo.

Non si tratta di un caso isolato. Nei giorni scorsi, sempre nel Pisano, tra Cascina e Coltano, era stata trovata un’altra testa di lupo appesa a un palo della segnaletica stradale.

Il reperto recuperato sul cavalcavia è stato trasferito all’Istituto zooprofilattico sperimentale, dove saranno eseguiti esami diagnostici specifici sull’animale.