Violentata per ore vicino alla stazione di Pisa - fermato 45enne

Attualità - Minacciata con una pietra, è stata costretta a seguire un uomo in una zona appartata poco distante dalla stazione di Pisa. L'uomo si è mostrato inizialmente gentile, ma poi l'ha presa di soprassalto al collo. Violentata per ore, è stata inoltre obbligata a rimanere abbracciata al suo aguzzino, riuscendo a scappare soltanto quando si è addormentato. Dopo il racconto della vittima alla polizia ferroviaria di Pisa, la squadra mobile della Questura, insieme alle donne e gli uomini della polizia ferroviaria, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un egiziano di 45 anni, irregolare sul territorio italiano, accusato di violenza sessuale e sequestro di persona. Le ricerche dell'aggressore si sono concluse in poche ore quando le pattuglie della squadra mobile e della polizia ferroviaria lo hanno rintracciato nei pressi della stazione. Il 45enne è stato fermato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria nel carcere Don Bosco.