Achille Lauro lascia X Factor per dedicarsi alla musica

Achille Lauro lascia X Factor per concentrarsi sulla musica e sui concerti negli stadi, una scelta legata al momento positivo che sta vivendo tra nuovi progetti e il forte legame con il pubblico.

Achille Lauro non sarà tra i giudici della prossima edizione di X Factor. La decisione è stata comunicata direttamente dall’artista con una storia su Instagram, dove ha annunciato la fine della sua esperienza nel talent dopo due stagioni.

Nel messaggio condiviso sui social, il cantante ha ricordato il percorso vissuto nel programma, parlando di due anni intensi accanto a una squadra che ha definito speciale. Un’esperienza che, a suo dire, resterà tra i momenti più significativi della sua carriera televisiva.

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Alla base della scelta c’è la volontà di concentrarsi completamente sulla propria attività musicale. Lauro ha spiegato di trovarsi in una fase particolarmente positiva, tra un tour negli stadi e nuovi lavori in preparazione, elementi che lo spingono a dedicare tutte le energie alla musica e al pubblico che lo segue.

Il cantante ha ribadito il legame profondo con le canzoni, raccontando di aver iniziato a scrivere fin da giovanissimo e di voler continuare a investire su quel percorso che considera centrale nella sua vita artistica.

L’uscita di scena era già stata ipotizzata nelle settimane precedenti. Ora che l’addio è ufficiale, resta da capire come verrà riorganizzata la giuria della prossima stagione: nelle ultime edizioni, insieme a lui, sedevano Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, tutti confermati.

La produzione dovrà decidere se proseguire con tre giudici o inserire un nuovo nome per occupare il posto lasciato libero da Lauro.