Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu insieme a Montecarlo, debutto pubblico al torneo di Sinner

Charlotte Casiraghi appare a Montecarlo con Nicolas Mathieu durante il match di Sinner, dopo due anni di relazione discreta. I due scelgono il torneo ATP per mostrarsi insieme sugli spalti, attirando subito l’attenzione.

Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu si sono mostrati insieme per la prima volta in un evento pubblico durante il torneo ATP di Montecarlo, in occasione della partita di Jannik Sinner. La coppia, finora rimasta lontana dai riflettori, è stata fotografata sugli spalti mentre seguiva il match, tra sorrisi e gesti di intesa.

La presenza dei due non è passata inosservata. Seduti fianco a fianco, hanno assistito all’incontro con atteggiamento rilassato, lasciando emergere una complicità evidente. Le immagini diffuse hanno rapidamente attirato l’attenzione, segnando di fatto la prima uscita ufficiale insieme.

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Secondo le informazioni circolate negli ultimi mesi, Casiraghi e Mathieu si frequentano da circa due anni. Fino a oggi avevano mantenuto la loro relazione in una dimensione privata, limitando le apparizioni pubbliche e lasciando spazio solo a sporadiche foto scattate lontano dai grandi eventi.

Il debutto non si è limitato a una singola giornata. I due sono stati avvistati sugli spalti del MonteCarlo Masters anche il giorno successivo, sempre durante le partite di Sinner. Una presenza ripetuta che rafforza l’immagine di una coppia ormai serena anche sotto l’attenzione del pubblico.

La scelta di Montecarlo non appare casuale. Il Principato rappresenta un luogo familiare per Charlotte Casiraghi, e l’atmosfera del torneo ha offerto un contesto informale per mostrarsi insieme, lontano dalle dinamiche dei grandi eventi mondani ma comunque sotto gli occhi di fotografi e spettatori.