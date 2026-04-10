Harry e le chat con la giornalista del Daily Mail mentre accusa il gruppo in tribunale

Harry scriveva messaggi privati a una giornalista del Daily Mail nonostante le sue accuse contro il gruppo editoriale. Le chat emerse in tribunale rivelano confidenze, soprannomi e inviti tra il 2011 e il 2012.

Un semplice «Ciao, sono H» su Facebook ha dato avvio a uno scambio fitto e confidenziale tra il principe Harry e la giornalista Charlotte Griffiths, oggi al centro di nuovi dettagli emersi durante il processo contro Associated Newspapers Limited. I messaggi, risalenti al 2011 e 2012, raccontano un rapporto diretto e informale tra il duca di Sussex e una firma del tabloid britannico.

Le conversazioni, depositate all’Alta Corte, mostrano un tono lontano da quello istituzionale. Harry e la Griffiths si rivolgevano l’uno all’altra con soprannomi come “Mr. Birichino” e “H-Bomb”, alternando battute a riferimenti personali. Nei messaggi si parla di serate passate insieme, weekend in campagna e momenti trascorsi davanti a un film.

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Il contenuto delle chat entra in contrasto con quanto dichiarato dal principe in aula. Harry ha sempre sostenuto di non aver mai avuto rapporti amichevoli con giornalisti e che nessuno nel suo entourage intrattenesse contatti con la stampa. Le comunicazioni rese pubbliche mostrano invece una relazione diretta, fatta di messaggi frequenti e toni familiari.

In uno scambio del gennaio 2012, mentre si trovava in Cornovaglia per un impegno con la RAF, Harry scriveva di sentire la mancanza di momenti condivisi e di aver desiderato partecipare a una festa per “bere sotto il tavolo” la giornalista. Un linguaggio che suggerisce una certa confidenza e un rapporto consolidato.

Dal canto suo, Charlotte Griffiths ha spiegato che i due frequentavano lo stesso ambiente sociale, tra locali esclusivi londinesi e incontri in campagna. Proprio grazie a queste conoscenze, la giornalista sarebbe venuta a sapere con anticipo della gravidanza di Kate Middleton, prima dell’annuncio ufficiale.

Harry ha ridimensionato la portata dei contatti, affermando di aver interrotto ogni comunicazione non appena scoperta la professione della Griffiths. Tuttavia, i messaggi acquisiti agli atti delineano una relazione più articolata, fatta di scambi personali e momenti condivisi nel cuore della vita mondana londinese.