Treviso, muore schiacciato da un pioppo mentre pesca sul Botteniga

Pietro Monici muore a 39 anni travolto da un pioppo caduto mentre pescava sul Botteniga a Treviso, probabilmente per radici compromesse. L’uomo, volontario dei vigili del fuoco, stava per entrare in servizio stabile.

Un uomo di 39 anni, Pietro Monici, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di giovedì 9 aprile lungo l’argine del canale Botteniga, a Treviso. Si trovava a pescare con un amico quando un grande pioppo è crollato all’improvviso, colpendolo in pieno e intrappolandolo sotto il peso del tronco.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:45, in condizioni meteo stabili. Chi vive nella zona racconta che non c’erano né vento né pioggia al momento del crollo. Alcuni residenti riferiscono di aver già segnalato in passato la presenza di alberi pericolanti, con radici deteriorate.

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I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere i tronchi e recuperare il corpo. L’amico presente è rimasto illeso, ma sotto choc per quanto accaduto.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco Mario Conte, che ha invitato al rispetto per il lutto e ha rimandato ogni valutazione a dopo gli accertamenti. Ha confermato che erano arrivate segnalazioni anche al Genio Civile e che verranno effettuati controlli sulle condizioni degli alberi e sulle eventuali misure di sicurezza presenti nell’area.

Originario di Milano, Monici viveva da tempo nel Trevigiano. Aveva un passato nello sport, in particolare nel rugby, e si dedicava con convinzione al soccorso. Era già volontario dei vigili del fuoco e stava completando il percorso per entrare nel corpo in modo permanente.

Proprio i vigili del fuoco, suoi colleghi in divisa volontaria, sono intervenuti per estrarlo da sotto il pioppo. La vicenda ha colpito profondamente la comunità locale, mentre proseguono le verifiche per chiarire la gestione dell’area e le eventuali responsabilità legate alla manutenzione.