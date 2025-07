Trump e Epstein: la festa a Mar-a-Lago con sole donne e un solo ospite uomo

Nel cuore di Palm Beach, tra jet privati e serate glamour, si svela un lato inedito di Donald Trump. Il New York Times rivela una festa esclusiva a Mar-a-Lago, con decine di donne e il solo Jeffrey Epstein come ospite maschile, segnando un legame duraturo tra i due. Un rapporto fatto di incontri in ambienti riservati che ora riemerge sotto una luce nuova, lasciando riflettere sulle sfumature di un passato ricco di misteri.