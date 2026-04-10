Caterina Caselli compie 80 anni tra successi musicali e grandi scoperte

Caterina Caselli festeggia 80 anni il 10 aprile e continua a guidare la musica italiana grazie a una carriera costruita tra palco e produzione, segnata da scelte decisive e da un talento riconosciuto da generazioni.

Caterina Caselli compie 80 anni il 10 aprile. Nata nel 1946 a Magreta, in provincia di Modena, è cresciuta in una famiglia semplice e ha affrontato da adolescente la perdita del padre. Un episodio che ha inciso profondamente sul suo carattere, spingendola a costruire il proprio percorso con determinazione.

Fin da giovanissima si avvicina alla musica suonando con piccoli gruppi locali, poi arriva la partecipazione a Castrocaro e il trasferimento tra Milano e Roma. Al Piper, locale simbolo degli anni Sessanta, trova il suo spazio tra i protagonisti della scena beat, diventando presto una presenza riconoscibile anche per il celebre caschetto biondo che le vale il soprannome di Casco d’Oro.

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Negli anni Sessanta e Settanta conquista il pubblico con brani destinati a restare nella storia della canzone italiana. Da “Nessuno mi può giudicare” a “Perdono”, fino a “Insieme a te non ci sto più”, costruisce una carriera da interprete capace di unire intensità e modernità, imponendosi in un ambiente dominato dagli uomini.

A metà degli anni Settanta cambia strada. Dopo il matrimonio con il discografico Piero Sugar e la nascita del figlio, lascia progressivamente il palcoscenico per dedicarsi al lavoro dietro le quinte. È qui che emerge il suo talento più duraturo, quello di produttrice e scopritrice di artisti.

Con l’etichetta Ascolto e poi con Sugar Music, contribuisce al successo di nomi che segneranno la musica italiana degli ultimi decenni, tra cui Andrea Bocelli, Elisa, Negramaro, Malika Ayane e Madame. Un lavoro basato sull’ascolto e sulla capacità di riconoscere voci nuove prima degli altri.

Nel corso della sua carriera non abbandona del tutto la scena. Torna a cantare in occasioni speciali, come nel 2006 con il brano per il film “Arrivederci amore, ciao”, premiato con il David di Donatello, o durante eventi dal forte valore simbolico come il concerto per l’Emilia nel 2012.

Oltre alla musica, partecipa a programmi televisivi e progetti cinematografici, mantenendo una presenza costante nel panorama culturale italiano. Il docufilm “Una vita, 100 vite” racconta il suo percorso tra scelte artistiche e intuizioni imprenditoriali.

Il suo stile e il modo di stare sul palco negli anni Sessanta hanno contribuito a ridefinire l’immagine femminile nella musica italiana. Le sue canzoni hanno dato voce a una nuova idea di donna, più autonoma e consapevole, anticipando cambiamenti che sarebbero arrivati negli anni successivi.

Oggi Caterina Caselli resta una figura centrale della musica italiana, capace di attraversare epoche diverse senza perdere identità. Il riconoscimento alla carriera ricevuto al Festival di Sanremo conferma il ruolo di una protagonista che ha saputo rinnovarsi senza mai allontanarsi dalla ricerca della qualità.