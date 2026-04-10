Msc Euribia ferma a Dubai: salta la crociera verso i fiordi norvegesi

La nave Msc Euribia resta ferma a Dubai per la crisi nello Stretto di Hormuz e salta la crociera del 2 maggio verso i fiordi norvegesi. Il blocco del traffico nel Golfo Persico ha impedito il trasferimento in Europa.

La Msc Euribia non partirà per il Nord Europa come previsto. La compagnia ha annullato la crociera inaugurale della stagione, fissata per il 2 maggio da Kiel, in Germania, a causa dell’impossibilità di spostare la nave dal Medio Oriente.

L’imbarcazione si trova infatti a Dubai dalla fine di febbraio, bloccata dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz e il conseguente stop al traffico marittimo nel Golfo Persico. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno reso impraticabile ogni soluzione per rispettare i tempi di trasferimento verso il continente europeo.

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L’itinerario prevedeva sette notti tra Copenaghen e alcune delle mete più note della Norvegia, tra cui Flam, Hellesylt e Ålesund. Il ritardo accumulato ha reso impossibile garantire la partenza nei tempi stabiliti, costringendo la compagnia a cancellare l’intero viaggio.

La decisione è stata comunicata ai passeggeri spiegando che si tratta di una scelta legata a motivi di sicurezza e non a valutazioni commerciali. La compagnia ha dichiarato di aver preso in esame diverse alternative prima di arrivare alla cancellazione.

Per i clienti coinvolti sono previste diverse opzioni. È possibile riprogrammare la vacanza su un’altra crociera entro il 30 novembre 2026 senza costi aggiuntivi, mantenendo la tariffa più conveniente e ricevendo un credito a bordo fino a 200 euro a persona.

Chi preferisce rimandare ulteriormente può scegliere una partenza successiva al 1° dicembre 2026 oppure richiedere il rimborso completo dell’importo già versato. Migliaia di turisti si trovano così a dover rivedere i propri programmi di viaggio per la primavera.