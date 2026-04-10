Msc Euribia ferma a Dubai: salta la crociera verso i fiordi norvegesi

Sara Verdi | 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave Msc Euribia resta ferma a Dubai per la crisi nello Stretto di Hormuz e salta la crociera del 2 maggio verso i fiordi norvegesi. Il blocco del traffico nel Golfo Persico ha impedito il trasferimento in Europa.

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Msc Euribia ferma a Dubai: salta la crociera verso i fiordi norvegesi

La Msc Euribia non partirà per il Nord Europa come previsto. La compagnia ha annullato la crociera inaugurale della stagione, fissata per il 2 maggio da Kiel, in Germania, a causa dell’impossibilità di spostare la nave dal Medio Oriente.

L’imbarcazione si trova infatti a Dubai dalla fine di febbraio, bloccata dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz e il conseguente stop al traffico marittimo nel Golfo Persico. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno reso impraticabile ogni soluzione per rispettare i tempi di trasferimento verso il continente europeo.

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L’itinerario prevedeva sette notti tra Copenaghen e alcune delle mete più note della Norvegia, tra cui Flam, Hellesylt e Ålesund. Il ritardo accumulato ha reso impossibile garantire la partenza nei tempi stabiliti, costringendo la compagnia a cancellare l’intero viaggio.

La decisione è stata comunicata ai passeggeri spiegando che si tratta di una scelta legata a motivi di sicurezza e non a valutazioni commerciali. La compagnia ha dichiarato di aver preso in esame diverse alternative prima di arrivare alla cancellazione.

Per i clienti coinvolti sono previste diverse opzioni. È possibile riprogrammare la vacanza su un’altra crociera entro il 30 novembre 2026 senza costi aggiuntivi, mantenendo la tariffa più conveniente e ricevendo un credito a bordo fino a 200 euro a persona.

Chi preferisce rimandare ulteriormente può scegliere una partenza successiva al 1° dicembre 2026 oppure richiedere il rimborso completo dell’importo già versato. Migliaia di turisti si trovano così a dover rivedere i propri programmi di viaggio per la primavera.