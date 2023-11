Turista salvata da un ufficiale di bordo durante una crociera MSC: il marito allarma che la donna non sa nuotare

L'eroico intervento di Giuseppe Ruocco, un ufficiale di coperta di 33 anni originario di Massa Lubrense, ha evitato una tragedia durante la sosta della nave Meraviglia nelle acque delle Bahamas, in prossimità del porto di Ocean Bay, una delle tappe più significative del viaggio.

La turista è caduta in mare, suscitando l'allarme del marito e dei figli, che hanno immediatamente richiesto l'aiuto dell'equipaggio, sottolineando l'incapacità della donna di nuotare. Giuseppe Ruocco, in servizio sulla nave da quattro anni, si è tuffato immediatamente, raggiungendo la donna in difficoltà e riportandola in salvo sulla banchina, sotto gli applausi dei passeggeri. La vicenda è stata narrata sulla pagina Facebook "Sorrento e Dintorni", che ha sottolineato il coraggio e la prontezza di riflessi di Ruocco nel prevenire una tragedia.

Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha commentato l'evento definendo il gesto di Giuseppe Ruocco un atto che onora la comunità e che riempie di orgoglio tutti i concittadini. Ha sottolineato l'importanza della tradizione marinara della regione e ha elogiato la presenza di professionisti di alto livello come Ruocco all'interno della compagnia MSC.

La Msc ha ufficialmente riconosciuto l'eroismo di Giuseppe Ruocco, definendolo l'eroe della nave Meraviglia, e ha annunciato l'intenzione di conferirgli una medaglia per il suo coraggioso intervento. Il padre di Ruocco ha condiviso con orgoglio la storia, sottolineando la pericolosità della situazione e il coraggioso atto di suo figlio nel salvare la vita della turista.

