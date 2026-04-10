Melissa Satta e Alessia Marcuzzi puntano su trattamenti estetici non invasivi per una pelle più giovane

Melissa Satta e Alessia Marcuzzi mostrano i trattamenti estetici scelti per migliorare la pelle dopo periodi intensi di lavoro, puntando su tecniche non invasive e rigenerative con risultati visibili già dopo poche sedute.

Melissa Satta e Alessia Marcuzzi hanno raccontato sui social i percorsi seguiti per prendersi cura della pelle, mostrando direttamente le sedute e spiegando le scelte fatte. Le due protagoniste hanno deciso di affidarsi a trattamenti moderni, senza ricorrere a interventi invasivi, con l’obiettivo di migliorare tono e luminosità del viso.

Alessia Marcuzzi si è mostrata durante una seduta completa, spiegando di aver combinato più tecniche nella stessa sessione. Tra queste c’è Emface, un sistema che sfrutta radiofrequenza ed elettrostimolazione per tonificare i muscoli del viso e attenuare le rughe senza aghi. Accanto a questo trattamento ha scelto il PRX, un peeling che agisce in profondità stimolando il rinnovamento cutaneo senza provocare desquamazione visibile.

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Nella stessa seduta è stato utilizzato anche Acquagold, una tecnica di microneedling che impiega microcanali rivestiti in oro per veicolare nel derma sostanze attive come vitamine e acido ialuronico. L’effetto combinato di questi trattamenti punta a rendere la pelle più compatta e luminosa senza modificare i tratti del viso.

Melissa Satta ha invece scelto un approccio diverso, concentrandosi sul PRP viso, noto anche come vampire facelift. Dopo un periodo di lavoro intenso con trucco quotidiano, ha deciso di intervenire con una tecnica rigenerativa che utilizza il proprio sangue per migliorare la qualità della pelle.

Il procedimento prevede un piccolo prelievo di sangue, successivamente centrifugato per isolare il plasma ricco di piastrine. Questo viene poi reiniettato nel viso per stimolare la produzione di collagene ed elastina. Il trattamento agisce in profondità, favorendo la rigenerazione dei tessuti e migliorando la texture cutanea.

Gli effetti includono una pelle più tonica e uniforme, con una riduzione delle rughe sottili e un miglioramento della luminosità. La seduta dura circa 45 minuti e, utilizzando materiale autologo, riduce al minimo il rischio di reazioni indesiderate. Sono spesso previste più sedute per ottenere risultati progressivi nel tempo.