Carburanti, lieve calo dei prezzi dopo settimane di aumenti

Dopo 40 giorni di rincari, i prezzi di benzina e gasolio scendono leggermente per effetto di alcuni tagli decisi dalle compagnie, ma i ribassi restano limitati e disomogenei tra le diverse aree del Paese.

Dopo oltre un mese di rialzi continui, benzina e gasolio mostrano i primi segnali di discesa nella mattinata di venerdì 10 aprile. I listini registrano una flessione contenuta, legata agli aggiustamenti di tre delle principali compagnie, nonostante le quotazioni dei prodotti raffinati siano tornate a salire dopo il crollo registrato nei giorni precedenti.

In controtendenza si muove Eni, che decide di aumentare i prezzi consigliati del diesel di cinque centesimi al litro. Diversa la scelta degli altri operatori: IP riduce di due centesimi la benzina e di uno il gasolio, Q8 taglia il diesel di otto centesimi, mentre Tamoil interviene con un calo di due centesimi sulla benzina e sei sul gasolio.

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I dati aggiornati indicano una media nazionale in lieve discesa rispetto al giorno precedente. La benzina self service si attesta a 1,789 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,181 euro. Il Gpl sale a 0,793 euro al litro, mentre il metano resta stabile a 1,606 euro al chilo. Sulla rete autostradale, i prezzi risultano più alti: benzina a 1,823 euro al litro e diesel a 2,204 euro.

Secondo le associazioni dei consumatori, il calo non è uniforme e non riguarda tutte le regioni. Codacons segnala che la riduzione dei prezzi resta limitata e con effetti quasi impercettibili per gli automobilisti, nonostante le recenti flessioni del petrolio.

Anche l’Unione Nazionale Consumatori evidenzia ritardi nell’adeguamento dei listini. Il presidente Massimiliano Dona parla di diminuzioni arrivate con diversi giorni di ritardo e sottolinea come, in alcune zone, si siano registrati ulteriori aumenti nonostante il prezzo del greggio sia rimasto sotto i 100 dollari.