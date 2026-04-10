Patrycja Sobanska e il linfoma scoperto grazie a Grey's Anatomy

Patrycja Sobanska ha scoperto di avere un linfoma dopo un nodulo al collo e ha riconosciuto la malattia grazie a Grey’s Anatomy. La giovane racconta la diagnosi difficile e l’importanza di non ignorare segnali precoci.

Patrycja Sobanska aveva 19 anni quando ha notato un piccolo rigonfiamento sul collo, grande quanto un pisello. Quel segnale si è rivelato l’inizio di un percorso complesso: nell’ottobre 2024 i medici le hanno diagnosticato un linfoma non Hodgkin, una forma aggressiva di tumore del sistema linfatico.

La comunicazione della diagnosi è stata confusa e dolorosa. Durante il ricovero, i medici parlarono di possibile linfoma o sarcoma senza fornire spiegazioni chiare. La giovane, sola in ospedale e senza riferimenti, ha cercato di capire da sola cosa stesse accadendo, arrivando a informarsi online per colmare le lacune lasciate dai sanitari.

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A darle un primo orientamento è stata una scena della serie televisiva Grey’s Anatomy. Ricordando un caso simile visto in tv, Patrycja ha collegato il termine linfoma al cancro. In quel momento ha compreso la gravità della situazione, condividendo lo shock con il padre appena arrivato in ospedale.

Il linfoma non Hodgkin colpisce il sistema linfatico e provoca una crescita anomala delle cellule immunitarie. Tra i segnali più comuni ci sono gonfiore dei linfonodi, sudorazioni notturne e, in alcuni casi, ittero. Sintomi che spesso vengono sottovalutati nelle fasi iniziali.

Dopo due settimane difficili al Peterborough City Hospital, Patrycja è stata trasferita all’unità specializzata del Teenage Cancer Trust presso l’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge. Qui ha trovato un approccio diverso, con medici e infermieri più attenti a spiegare ogni fase della terapia.

La cura è stata basata sul protocollo R-CHOP, una combinazione di farmaci che include chemioterapia, immunoterapia e trattamenti mirati. Durante il percorso, il personale sanitario le ha illustrato passo dopo passo ogni procedura, aiutandola a gestire meglio paura e incertezze.

A distanza di un anno, Patrycja è in remissione completa. Oggi racconta la sua esperienza per invitare i giovani a prestare attenzione ai segnali del corpo e chiede maggiore chiarezza nella comunicazione medica, soprattutto nei momenti più delicati della diagnosi.