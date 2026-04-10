Frana a Petacciato, riparte la linea Adriatica ma con limitazioni

La frana di Petacciato ha interrotto la linea Adriatica tra Pescara e Foggia causando stop ai treni per ore. Dal 10 aprile la circolazione riparte a velocità ridotta mentre proseguono verifiche e lavori sul tratto colpito.

Dopo lo stop causato dalla frana di Petacciato, in provincia di Campobasso, i treni tornano a muoversi lungo la linea ferroviaria Adriatica. Dalla mattina del 10 aprile la circolazione tra Pescara e Foggia è stata riattivata, ma con forti limitazioni e tempi di percorrenza più lunghi.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana restano impegnati sul tratto interessato dal movimento del terreno. Proseguono i controlli e gli interventi di messa in sicurezza per stabilizzare l’area e garantire il passaggio dei convogli in condizioni di sicurezza, mentre i treni viaggiano a velocità ridotta.

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Nella giornata precedente sono state riaperte anche diverse arterie stradali coinvolte nei disagi. Sull’autostrada A14 Bologna-Taranto il traffico è tornato regolare nei tratti tra Vasto Sud e Termoli verso Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara.

Ripristinata la circolazione anche sulla SS709 Tangenziale di Termoli, sulla SS16 Adriatica e sulla SS157. Intanto il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, coinvolte dagli effetti del maltempo.