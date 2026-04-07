Frana a Petacciato blocca autostrada A14 e linea ferroviaria adriatica

La frana di Petacciato blocca collegamenti nel Molise dopo il maltempo che ha ceduto il ponte sul Trigno causando stop a treni e autostrada. Centinaia di viaggiatori fermi a Termoli senza indicazioni sui tempi di ripresa.

Una frana riattivatasi nel territorio di Petacciato, nel Basso Molise, ha interrotto nel pomeriggio di martedì 7 aprile uno dei principali corridoi di collegamento tra sud e nord Italia. Le piogge intense hanno provocato il cedimento del ponte sul Trigno lungo la statale 87, innescando una serie di chiusure che hanno isolato l’area.

Il tratto dell’autostrada A14 tra Poggio Imperiale e Vasto sud, in direzione Pescara, è stato chiuso al traffico. Anche la viabilità ordinaria ha subito forti limitazioni, rendendo complicato ogni spostamento lungo la costa molisana.

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La frana ha coinvolto anche la linea ferroviaria adriatica, con binari deformati che impediscono la circolazione dei treni. I convogli sono stati deviati su percorsi alternativi passando per Caserta e Roma, con inevitabili ritardi e cancellazioni.

Almeno una ventina tra Frecciarossa e Intercity risultano interessati dall’emergenza. La contemporanea chiusura di autostrada e statale 16 rende difficile organizzare servizi sostitutivi su gomma.

Alla stazione di Termoli si sono accumulati centinaia di passeggeri, tra famiglie, studenti e lavoratori pendolari. Due treni, un Frecciarossa diretto a nord e un Intercity per Bolzano, sono rimasti fermi in attesa di indicazioni. In piazza Garibaldi è stata predisposta un’ambulanza per eventuali necessità.

I tecnici parlano di tempi lunghi per il ripristino della linea ferroviaria e della viabilità, con interventi che potrebbero richiedere settimane.