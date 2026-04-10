Morto Afrika Bambaataa, figura chiave della nascita dell'hip hop

Afrika Bambaataa è morto il 9 aprile in Pennsylvania per complicazioni legate a un tumore. Il dj e produttore, nato nel Bronx, aveva 68 anni ed è stato tra i fondatori dell’hip hop e dell’electro-funk.

È morto nella mattinata di giovedì 9 aprile in Pennsylvania Afrika Bambaataa, nome d’arte di Lance Taylor. Il dj e produttore statunitense aveva 68 anni. Secondo quanto riferito da persone a lui vicine, il decesso è stato causato da complicazioni legate a un tumore.

Nato il 17 aprile 1957 nel Bronx, a New York, è stato uno dei protagonisti della nascita della cultura hip hop negli anni Settanta. Da giovane entrò nella gang dei Black Spades, arrivando a ricoprire il ruolo di “warlord”, prima di allontanarsi da quell’ambiente e scegliere una strada diversa.

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Fu proprio da quella esperienza che nacque la Universal Zulu Nation, un collettivo creato per promuovere pace, unità e creatività tra i giovani dei quartieri più difficili. Attraverso la musica e la cultura urbana, Bambaataa cercò di trasformare le tensioni sociali in espressione artistica.

Nel corso della sua carriera incise brani che hanno segnato un’epoca, come “Zulu Nation Throwdown” del 1980, “Planet Rock” del 1982 e “Looking for the Perfect Beat” del 1983. Queste produzioni contribuirono a definire il suono dell’electro-funk e influenzarono generi successivi come house, techno e Miami bass.

Nel 1985 partecipò al progetto Sun City, iniziativa musicale contro l’apartheid che coinvolse numerosi artisti internazionali, tra cui U2, Run-D.M.C. e Joey Ramone.

La sua figura è stata segnata anche da accuse emerse nel 2016, quando diversi uomini lo indicarono per presunti abusi risalenti agli anni Ottanta e Novanta. Le vicende portarono alla sua uscita dalla guida della Zulu Nation e a un accordo legale raggiunto nel 2025.

Nonostante le polemiche, il suo nome resta legato alla diffusione globale dell’hip hop e allo sviluppo della musica elettronica, ambiti in cui ha lasciato un segno duraturo.