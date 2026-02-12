Chanel West Coast lancia Giddy Up, il singolo tra country e hip hop

La rapper Chanel West Coast presenta “Giddy Up”, un brano che unisce country, rock e hip hop. L’artista parla della svolta musicale e rivendica le sue radici rap, spiegando perché oggi si sente distante da parte della scena.

Chanel West Coast cambia passo e guarda al country, senza chiudere la porta al rap che l’ha resa popolare. Il nuovo singolo “Giddy Up” mescola sonorità diverse e segna una fase inedita della sua carriera.

L’artista, nota al grande pubblico anche per la partecipazione al programma televisivo Ridiculousness, è stata intercettata a West Hollywood, davanti al locale Andys. Qui ha raccontato di aver voluto fondere tutto ciò che ama ascoltare: non solo hip hop, ma anche country e rock.

Alla vigilia dell’uscita ufficiale, prevista per venerdì, ha condiviso sui social un’anteprima del brano. L’entusiasmo è evidente: per lei si tratta del pezzo più riuscito finora, pensato per far divertire e ballare.

Unire generi così diversi può sembrare un azzardo, ma la cantante sostiene che il processo sia stato spontaneo. A suo dire, rap e country hanno molto in comune: entrambi puntano su rime e narrazione. “Resto una poetessa nei miei testi”, spiega, chiarendo che questa volta ha scelto di cantare invece di rappare.

Parlando delle differenze tra gli stili, Chanel ha anche ammesso di sentirsi oggi più distante da una parte della scena rap, citando in particolare un artista che le avrebbe fatto percepire un certo scollamento rispetto alle sue origini musicali.