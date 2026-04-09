Astice gigante pescato a Tricase Porto nel Salento

A Tricase Porto un gruppo di pescatori ha recuperato un astice di sei chili durante una battuta con le reti, sorpresa dovuta alle dimensioni eccezionali dell’esemplare emerso dal mare del Salento.

Un esemplare di astice dal peso di sei chili è stato catturato nelle acque di Tricase Porto, lungo la costa salentina. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore della giornata, durante una consueta uscita in mare di alcuni pescatori locali.

L’animale è rimasto impigliato nelle reti senza che l’equipaggio si aspettasse una preda di tali dimensioni. Solo una volta portato a bordo, la grandezza dell’astice ha attirato l’attenzione di tutti, suscitando reazioni di sorpresa tra i presenti.

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Le acque di Tricase Porto non sono nuove a episodi simili. In diverse occasioni, infatti, la zona ha restituito catture fuori misura, segno di un ecosistema ancora ricco e capace di ospitare esemplari di grandi dimensioni.

La cattura è destinata a restare tra gli episodi più ricordati dai pescatori coinvolti, che si sono trovati davanti a un risultato inaspettato durante una giornata di lavoro iniziata come tante altre.