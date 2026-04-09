Scontro alla Camera sulle sospensioni di gennaio, tensione tra maggioranza e opposizione

Andrea Casu contesta la sospensione di 32 deputati decisa dopo i fatti di gennaio alla Camera, accusando la maggioranza di limitare l’attività parlamentare e riaccendendo lo scontro politico durante l’intervento del governo.

Alla Camera dei deputati il clima si è fatto acceso subito dopo l’informativa del governo, quando è tornata al centro la decisione di sospendere alcuni parlamentari di opposizione per quanto accaduto a gennaio. Il provvedimento riguarda chi aveva ostacolato una conferenza stampa sulla remigrazione, scatenando nuove polemiche tra i gruppi.

Andrea Casu, esponente del Partito democratico, ha criticato duramente la misura adottata dall’Ufficio di presidenza. In Aula ha elencato i nomi dei 32 deputati coinvolti, sostenendo che la sanzione colpisce chi ha agito per difendere il ruolo e la dignità dell’istituzione parlamentare. Il suo intervento è stato accompagnato dagli applausi dei colleghi del suo gruppo.

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Il deputato ha chiesto che la questione venga riesaminata dalla Giunta per il regolamento, parlando di un passaggio necessario per chiarire la vicenda. Secondo Casu, la Costituzione non può essere invocata per giustificare provvedimenti che, a suo avviso, penalizzano l’esercizio delle funzioni parlamentari.

Dalle file di Alleanza Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi ha denunciato l’impatto della decisione sul gruppo, che rischia di ridurre sensibilmente la propria presenza in Aula. Posizioni analoghe sono arrivate anche dal Movimento 5 Stelle, che ha espresso contrarietà alla linea adottata.

A rispondere è stato Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, che ha denunciato episodi di tensione durante il suo intervento, parlando di minacce ricevute mentre prendeva la parola. Ha chiesto verifiche sui filmati, sostenendo che ogni parlamentare deve poter intervenire senza intimidazioni.

Donzelli ha ribadito che le regole della democrazia non possono essere aggirate e che spetta agli organi competenti stabilire chi può intervenire o accedere agli spazi istituzionali. Ha aggiunto che chi prova a sostituirsi a queste procedure deve assumersi le conseguenze delle proprie azioni.