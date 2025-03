Bagarre alla Camera: scontro tra Meloni e opposizioni sul Manifesto di Ventotene

Durante la seduta odierna alla Camera dei Deputati, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso critiche al Manifesto di Ventotene, affermando: "Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia". Questa dichiarazione ha scatenato una forte reazione dalle opposizioni, con deputati del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che hanno protestato vivacemente. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è stato costretto a sospendere la seduta per calmare gli animi.

Durante l'intervento, Meloni ha citato alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene, sottolineando come esso promuovesse l'abolizione della proprietà privata e una rivoluzione socialista. Queste affermazioni hanno provocato proteste dai banchi dell'opposizione, con deputati che hanno urlato "vergogna" e accusato la premier di mancare di rispetto alla storia democratica del Paese.

In risposta alle critiche, Meloni ha mantenuto un atteggiamento sarcastico, alternando sorrisi e cenni di disapprovazione con la testa. Quando il deputato del M5S Alfonso Colucci ha esclamato "presidente, si vergogni", la premier si è portata la mano sulla fronte, manifestando evidente perplessità.

La seduta è stata sospesa due volte a causa delle tensioni in Aula. Il presidente Fontana ha invitato tutti i deputati a mantenere toni appropriati e a onorare la memoria di coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia nel Paese.

