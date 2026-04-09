Carlo e Camilla 21 anni di matrimonio tra scandali e riscatto

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Re Carlo e Camilla festeggiano 21 anni di matrimonio segnati da polemiche e relazioni passate, dopo un legame nato decenni prima e ostacolato da scandali e resistenze familiari.

Carlo e Camilla 21 anni di matrimonio tra scandali e riscatto