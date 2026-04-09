Carlo e Camilla 21 anni di matrimonio tra scandali e riscatto
Re Carlo e Camilla festeggiano 21 anni di matrimonio segnati da polemiche e relazioni passate, dopo un legame nato decenni prima e ostacolato da scandali e resistenze familiari.
Il 9 aprile segna l’anniversario di nozze tra Carlo e Camilla, un’unione arrivata nel 2005 dopo un percorso lungo e complesso. La coppia si sposò con rito civile a Windsor, ma la loro storia affonda le radici molti anni prima, tra incontri, separazioni e legami mai davvero interrotti.
I due si conobbero nel 1970 durante una partita di polo al Windsor Great Park. Fin da subito nacque un’intesa, accompagnata anche da un curioso legame familiare che Camilla ricordò con una battuta. Tuttavia, le loro vite presero direzioni diverse: nel 1973 lei sposò l’ufficiale Andrew Parker Bowles, mentre Carlo nel 1981 si unì a Diana Spencer.
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Nonostante i rispettivi matrimoni, il rapporto tra Carlo e Camilla non si spezzò mai del tutto. La loro vicinanza rimase costante negli anni, tanto che il futuro sovrano divenne padrino del figlio di lei, Tom. Secondo diverse ricostruzioni, la relazione riprese negli anni Ottanta, alimentando tensioni e scandali all’interno della famiglia reale.
La vicenda esplose definitivamente negli anni Novanta, soprattutto dopo l’intervista televisiva in cui Diana parlò apertamente della presenza di una terza persona nel suo matrimonio. Le sue parole resero pubblica una situazione già nota, trasformandola in uno dei momenti più delicati per la monarchia britannica.
Dopo la morte di Diana nel 1997, Carlo e Camilla dovettero affrontare una forte ostilità da parte dell’opinione pubblica e inizialmente anche della Regina Elisabetta II. Solo negli anni successivi arrivò un graduale riconoscimento della loro relazione, culminato con l’annuncio ufficiale del fidanzamento nel 2005.
Con il matrimonio, Camilla ottenne il titolo di Duchessa di Cornovaglia. In un primo momento si stabilì che, una volta salito al trono, Carlo avrebbe avuto accanto una Principessa Consorte. Col tempo, però, la posizione di Camilla è cambiata, anche grazie al sostegno pubblico espresso dalla stessa Elisabetta II.
Negli anni, la figura di Camilla ha subito una trasformazione significativa. Da protagonista di uno dei capitoli più controversi della famiglia reale, è diventata una presenza discreta ma costante accanto al sovrano, contribuendo a ridefinire la propria immagine agli occhi del pubblico.