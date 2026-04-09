Morto Michael Patrick, attore di teatro e volto de Il trono di spade

Michael Patrick è morto a 35 anni dopo una malattia del motoneurone diagnosticata nel 2023, l’attore nordirlandese si è spento in un hospice di Belfast dove era ricoverato da pochi giorni

Michael Patrick, attore nordirlandese conosciuto anche come Michael Campbell, è morto a 35 anni dopo una lunga lotta contro la malattia del motoneurone. Si trovava ricoverato al Northern Ireland Hospice di Belfast, dove le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni.

A comunicare la notizia è stata la moglie Naomi, che ha affidato ai social un messaggio in cui ha descritto il marito come un uomo capace di vivere intensamente ogni momento. La famiglia, ha scritto, è ora “con il cuore spezzato”. La diagnosi era arrivata nel febbraio 2023 e da allora l’attore aveva affrontato una patologia rara e progressiva che colpisce il sistema nervoso, limitando i movimenti e accorciando la prospettiva di vita.

Leggi anche: IL TRONO DI SPADE: LA CONQUISTA

Patrick aveva costruito la sua carriera soprattutto sul palcoscenico, diventando un punto di riferimento del teatro locale. Tra le sue interpretazioni più ricordate spicca quella di Riccardo III al Lyric Theatre di Belfast, portata in scena su una sedia a rotelle. Lo spettacolo gli era valso nel 2025 il Judges’ Award ai The Stage Awards, uno dei premi più rilevanti del teatro britannico.

Nonostante la malattia, aveva continuato a lavorare e a creare nuovi progetti, trasformando la propria esperienza personale in opere capaci di raccontare dolore, fragilità e morte con uno sguardo diretto. Il suo lavoro era apprezzato per la capacità di unire intensità drammatica e ironia.

Accanto al teatro, aveva preso parte anche a produzioni televisive. Era apparso in un episodio della sesta stagione de Il trono di spade e aveva recitato nella serie poliziesca Blue Lights, consolidando la sua presenza anche sul piccolo schermo.

Dopo la notizia della morte, numerosi teatri e colleghi hanno espresso il proprio cordoglio. Il Lyric Theatre di Belfast lo ha ricordato come un artista di grande valore, sottolineando la determinazione mostrata anche dopo la diagnosi. In una nota, il teatro ha definito la sua interpretazione di Riccardo III tra le più significative mai viste sul proprio palco.

Fino agli ultimi mesi, Patrick aveva continuato a raccontare il suo percorso sui social, ringraziando chi gli era rimasto accanto. In uno dei suoi ultimi messaggi aveva scritto di avere ancora molti progetti e molta vita davanti.