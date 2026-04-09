Clotilde Courau racconta lo stop alla carriera dopo le nozze con Emanuele Filiberto

Clotilde Courau racconta lo stop alla carriera dopo il matrimonio con Emanuele Filiberto e spiega che le proposte sono scomparse. L’attrice francese parla anche delle scelte fatte e della sua indipendenza.

Clotilde Courau rompe il silenzio dopo la separazione da Emanuele Filiberto di Savoia e ripercorre una fase decisiva della sua vita privata e professionale. In un’intervista concessa alla stampa svizzera, l’attrice spiega che il matrimonio ha inciso direttamente sul suo lavoro, segnando una frenata improvvisa nel percorso artistico.

Negli anni Novanta Courau si era fatta notare come uno dei volti più promettenti del cinema francese, grazie a ruoli importanti in film come “Le Petit Criminel” e “Élisa”. Una crescita che sembrava destinata a consolidarsi, ma che ha subito un cambiamento netto dopo le nozze celebrate a Roma nel 2003. Da quel momento, racconta, le offerte si sono ridotte fino quasi a scomparire.

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L’attrice descrive con chiarezza quel periodo, spiegando di essersi trovata improvvisamente senza proposte. “Un’attrice che non lavora non è più un’attrice”, afferma, ricordando la necessità di difendere la propria autonomia e continuare a cercare spazio nel mondo dello spettacolo. La scelta di non rinunciare alla propria indipendenza è stata centrale in quegli anni.

Nonostante le difficoltà, Courau ha continuato a lavorare seguendo percorsi meno convenzionali. Tra questi, la decisione di esibirsi al Crazy Horse nel 2010, scelta che le è valsa molte critiche. Un passaggio che lei rivendica senza esitazioni, sottolineando di non sentirsi vittima e di aver affrontato ogni esperienza come un’opportunità per capire cosa difendere davvero.

Sul piano personale, l’attrice non entra nei dettagli della fine del rapporto con il principe. Emanuele Filiberto è stato recentemente legato ad Adriana Abascal, ma il matrimonio con Courau non risulta ufficialmente concluso. Tra i due restano le figlie e un rapporto che, secondo quanto emerge, continua a essere segnato da rispetto reciproco.