Palmi, scoperto bunker sotterraneo con armi e munizioni in un casolare isolato

A Palmi i Carabinieri hanno scoperto un bunker nascosto sotto il pavimento di un casolare durante un controllo, grazie a irregolarità nella superficie. All’interno c’erano armi senza matricola e munizioni conservate in modo ordinato.

Un controllo nelle campagne di Palmi, nella Piana di Gioia Tauro, ha portato i Carabinieri a individuare un nascondiglio sotterraneo realizzato sotto il pavimento di un edificio rurale. L’operazione rientrava in una serie di verifiche straordinarie sul territorio.

L’attenzione dei militari è stata attirata da alcune anomalie nella pavimentazione del casolare. Un dettaglio che ha spinto a ispezionare più a fondo l’area, fino a individuare una botola perfettamente integrata nel pavimento e difficile da notare.

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Una volta aperto l’accesso, è emerso un ambiente sotterraneo costruito in cemento armato, completamente isolato. Il locale, dotato anche di un sistema di aerazione rudimentale, risultava progettato per restare nascosto e non essere facilmente individuato.

All’interno del bunker i Carabinieri hanno trovato un arsenale composto da armi da fuoco prive di matricola e numerose munizioni di vari calibri, custodite con ordine. Secondo gli investigatori, lo spazio poteva servire come deposito illegale o come rifugio per sfuggire ai controlli.

Durante l’intervento, i militari della Compagnia di Palmi, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Vibo Valentia, hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione illegale di armi. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza del materiale sequestrato.

Per l’indagato resta valido il principio di non colpevolezza fino a una eventuale condanna definitiva.